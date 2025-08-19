Ernesto Barajas y el dineral que cobraba por sus narcocorridos antes de ser asesinado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 19 de agosto se confirmó el homicidio de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, una de las agrupaciones más importantes en el mundo del regional mexicano y con quien el artista fallecido estuvo al frente durante más de dos décadas. El hecho violento tuvo lugar en una pensión ubicada en la colonia Mariano Otero, en el municipio de Zapopan, hasta donde llegó un grupo armado y privó de la vida al cantante y a un miembro de su staff.

Barajas era reconocido por sus colegas como uno de los mejores compositores del medio artístico y una amplia trayectoria musical, así como un amplio repertorio de composiciones lo avalan. El músico sinaloense escribió cientos de narcocorridos para diferentes figuras del mundo del narcotráfico, especialmente para los cabecillas del Cártel de Sinaloa como Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada.

Canciones como La fiesta de Joaquín, El sr. Mayo Zambada, Iván el Chapito, El Mayito Gordo, Los Plebes de Culiacán, entre otras tantas, se encuentran en su historial de composiciones. En diferentes entrevistas, el intérprete contó que emisarios del Cártel de Sinaloa lo contactaban para que compusiera corridos de cierto personaje. Una vez que recibía el dinero y conocía la historia, Ernesto Barajas se ponía manos a la obra.

En paz descanses amigo, ¿qué hace que la pasamos ching... aquí en Moreno Valley y platicamos, tomamos y planeamos cosas perras? Y me llega la noticia increíble de creer. Me dueles y mucho. Dios con tu bonita familia y mucha resignación", expresó Larry Hernández, uno de los primeros artistas en pronunciarse sobre la partida del vocalista de Enigma Norteño.

¿Cuánto cobraba Ernesto Barajas por componer un narcocorrido?

En abril de 2022, durante una entrevista para Independent en Español con el periodista José Luis Montenegro, el originario de Culiacán comentó que su tarifa para componer un narcocorrido era de 25 mil dólares, algo así como más de 470 mil pesos mexicanos (dependiendo el tipo de cambio).

Amenazas de muerte

A pesar de la enorme retribución económica, los riesgos que enfrentan artistas como Ernesto Barajas son muy grandes. En julio de 2023, una narcomanta firmada por Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo rival del Cártel de Sinaloa, advertía al cantante sobre las consecuencias de presentarse en la Feria de Rosarito.

En el mensaje se le prohibió a Barajas interpretar sus narcocorridos en un terreno controlado por el cártel aligerado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Incluso se le acusó de recibir protección de Alfonso Arzate García, alias 'El Aquiles', y René Arzate García, alias 'La Rana', identificados como operadores del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui