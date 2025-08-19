Filtran primeras FOTOS de Julio César Chávez Jr tras ser deportado y encarcelado en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 19 de agosto se confirmó que Julio César Chávez Jr. ya había sido deportado a México e ingresado a un penal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora. Después de revelarse esta información, ahora se han filtrado las primeras imágenes del boxeador mexicano tras ser encarcelado en una prisión mexicana. Asimismo, se reveló la primera foto del momento de su deportación desde Estados Unidos hasta territorio azteca.

Chávez Jr se trató de proteger antes de llegar a México, pero se le negó el amparo que impediría su detención. Eso sí, el juez Rogelio Ayala Gutiérrez concedió una suspensión de plano para prevenir actos inhumanos durante su traslado hacia su país de origen. Hace algunos minutos, el embajador Ronald Johnson publicó una imagen donde muestra cómo fue la deportación del hijo de Julio César Chávez hacia México.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Como se recordará, fue el pasado 3 de julio de 2025 cuando Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El boxeador conducía una camioneta Suburban cuando fue interceptado y esposado por las autoridades, quienes realizaron una inspección preventiva en busca de objetos ilegales.

Las autoridades nortemaricanas señalaron que su detención se debió a múltiples motivos, como estancia irregular en Estados Unidos tras vencer su visa de turista B2, vigente hasta febrero de 2024; declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente, basada en su matrimonio con Frida Muñoz, expareja de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán; y presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, llegando a ser catalogado como una "grave amenaza para la seguridad pública".

La Fiscalía General de la República confirmó que desde marzo de 2023 existía una orden de arresto contra Julio por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui