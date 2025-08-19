FUERTES IMÁGENES: Hallan en Tlaxcala cinco cabezas humanas junto a narcomensaje

Comparta este artículo

Ixtacuixtla, Tlaxcala.- Durante la mañana de este martes 19 de agosto, habitantes de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, encontraron cinco cabezas humanas decapitadas y desolladas a un costado de la carretera Ixtacuixtla–Nanacamilpa, en el tramo Atotonilco–San Gabriel Popocatla. La alerta movilizó a las corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno, quienes confirmaron la presencia de los restos humanos.

De acuerdo a información proporcionada por medios locales, una llamada a las líneas de emergencias del 911 denunció el hallazgo de un bulto sospechoso en el punto referido. Elementos de la Policía Municipal y Estatal se desplazaron hacia el sitio y constataron que en el lugar se encontraban cinco cabezas humanas, todas ellas con la piel deliberadamente removida en un acto de extrema saña, dificultando enormemente cualquier identificación visual.

Asimismo trascendió que junto a los restos humanos había un narcomensaje dirigido a un grupo criminal que opera en el sector. El área, ubicada a unos 500 metros de la localidad de Popocatla, fue acordonada por los uniformados a la espera de la posterior llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala (FGE). Los agentes policiales cumplieron con las diligencias correspondientes en la escena del crimen.

De forma preliminar se indicó que se podría tratar de cinco personas de sexo masculino y derivado del hallazgo del mensaje, todo apunta directamente a que el hecho es producto de una guerra encarnizada entre dos cárteles por el control de la región. Personal forense recabó los restos humanos, mismos que fueron trasladados al anfiteatro de la Fiscalía de Tlaxcala, en donde se van a realizarlos estudios pertinentes.

Debido a las condiciones en que fueron localizados los restos humanos fue imposible recabar datos sobre las características de las víctimas mortales. Será a través de métodos científicos como análisis dactiloscópicos, dentales o de ADN, las autoridades podrán determinar la identidad de las cinco personas fallecidas, por lo que se esperan avances e informes detallados de las instituciones competentes durante los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui