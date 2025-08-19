Hombre asesinado a balazos queda tendido en plena vía pública de Tijuana

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- El pasado lunes 18 de agosto se registró un ataque armado alrededor de las 20:20 horas en las calles Rampa Artesanal y Sarape, correspondientes a la colonia Artesanal, ubicada en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, de pronto comenzaron a recibirse diversas denuncias a través de la línea de emergencia 911, las cuales resultaron ser por las detonaciones.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima, aunque se cree que el hombre tenía aproximadamente 60 años. En cuanto a su vestimenta, llevaba una sudadera azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Los agentes que llegaron a la escena se percataron de que presentaba diversos impactos de bala en el pecho y que, efectivamente, no contaba con signos vitales.

Según testigos, el presunto responsable huyó a bordo de una motocicleta roja, aunque todavía no se tienen mayores detalles; en caso de que surjan, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Es necesario mencionar que la violencia en Tijuana está a la orden del día, pues justo ayer elementos de la Policía Municipal de Tijuana capturaron a un sujeto que tenía denuncias por violencia familiar y portación de arma prohibida en el fraccionamiento Lomas de Santa Fe.

Alejandro Julián

El agresor llegó al domicilio bastante molesto, insultó a su madre y le propinó algunos golpes en el rostro, además de despojarla de su vehículo. Por su parte, las autoridades lo encontraron resguardándose dentro de la vivienda. Se identificó como Alejandro Julián, de 38 años, y fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Baja California para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna