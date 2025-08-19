Hombre escapa de balacera y llega a la comandancia de Ciudad Obregón para pedir ayuda

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 19 de agosto, una persona resultó herida tras un ataque armado que derivó en una persecución vehicular en la zona sur de Ciudad Obregón. Los hechos iniciaron alrededor de las 16:00 horas en la colonia Municipio Libre y culminaron cuando la víctima logró llegar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme para solicitar auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, el suceso comenzó en el cruce de las calles Lázaro Mercado y Sinaloa, donde fueron reportados múltiples detonaciones de arma de fuego. A partir de ese punto, se desató una persecución que se extendió por varias vialidades, incluyendo las calles 300 y Jalisco. Durante el trayecto, el vehículo de la víctima fue blanco de disparos presuntamente efectuados por individuos que portaban armas largas.

A pesar del ataque, el conductor del automóvil afectado, que resultó lesionado, consiguió maniobrar y dirigirse hasta la comandancia de Policía para pedir ayuda. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y posteriormente lo trasladaron al hospital del IMSS para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni su estado de salud actual.

En respuesta al atentado, se implementó un operativo de seguridad en las distintas zonas involucradas. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme acudieron a los puntos de la agresión para acordonar las áreas. Personal de Servicios Periciales de la AMIC se hizo cargo de las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

En el sitio fueron localizados casquillos para arma larga

Fuente: Tribuna