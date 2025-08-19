Identifican los restos de Nayeli Guadalupe, desaparecida hace 2 años en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de Ciudad Obregón confirmaron este martes 19 de agosto que la osamenta localizada la semana pasada en el fraccionamiento Nueva Palmira corresponde a Nayeli Guadalupe Palomares Aispuro, de 40 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el 21 de enero de 2023. Con este hallazgo, concluye la búsqueda de 2 años y medio emprendida por su familia y colectivos.

El descubrimiento de los restos lo hicieron Guerreras Buscadoras de Cajeme el pasado viernes 15 de agosto. El grupo actuó tras recibir un reporte anónimo que señalaba una posible fosa clandestina en el traspatio de una vivienda de dos pisos, ubicada en la calle Ensueño de la citada colonia. Al realizar excavaciones en el lugar, las integrantes del colectivo encontraron los restos humanos pese a que fue colocada una capa de cemento.

Según los informes, entre los restos se pudieron identificar fragmentos de un cráneo, cabello y extremidades, así como un par de sandalias de mujer. La condición de la osamenta sugería que llevaba un tiempo considerable en el sitio, lo que dificultó su identificación en un principio. Desde su desaparición, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme había mantenido una campaña activa para localizar a Nayeli Guadalupe.

A través de redes sociales difundió su ficha de búsqueda, en la que se mencionaba que fue vista por última vez en el fraccionamiento Miravalle y que podría encontrarse en una situación de calle. Asimismo, el grupo de mujeres habían solicitado a la ciudadanía colaborar para dar con su paradero.

Si tienes información de su paradero que sea fidedigna se dará recompensa solo a quien diga donde pueda estar Nayeli. Ya son años de sufrimiento para una hija y familia que la quiere de regreso. Si sabes alguna información comunícate ala página de Guerreras Buscadoras de Cajeme, todo será totalmente anónimo o al número telefónico", se lee en una de la publicaciones.

Por el momento se desconoce el motivo de la desaparición de Nayeli Guadalupe, así como el de su aparente asesinato, pero será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quienes realicen las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Fuente: Tribuna