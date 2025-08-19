Incendio en camión y conato por mini split movilizan a cuerpos de emergencia en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 19 de agosto de 2025, alrededor de las 10:30 horas, se reportó un incendio en la calle República de Belice y Camelia, justo al interior del estacionamiento de la Central de Abastos, ubicada en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los comerciantes se percataron de que una unidad se estaba incendiando y que las llamas poco a poco se propagaban.

Según medios locales, todo se trató de un camión de carga abandonado. Afortunadamente, los presentes reaccionaron rápido y se logró controlar la situación hasta la llegada de bomberos de Hermosillo y policías municipales. De hecho, el vehículo en desuso no tenía batería y sus llantas estaban ponchadas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas del incidente.

En otro asunto, también en la capital de Sonora, se originó un conato de incendio en un domicilio de la calle Manzanillo, en el fraccionamiento Las Torres. Al sitio se movilizaron diversas autoridades, entre ellas el Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes colocaron una escalera para poder ingresar por la parte superior de la construcción. A pesar de que no se registraron lesionados, se confirmó que la falla fue provocada por el difusor del mini split.

El fuego se controló

¿Qué hacer ante un incendio?

El gobierno de México cuenta con una guía para prevenir este tipo de situaciones, titulada ¿Qué hacer ante un incendio y cómo prevenirlo?. Entre los consejos más frecuentes se encuentra siempre intentar guardar la calma; además, lo más recomendable es no intentar sofocarlo por cuenta propia, ya que podrías resultar gravemente herido, y en su lugar llamar de inmediato a los servicios de emergencia al teléfono 911.

¿Cómo prevenir un incendio?

Al salir o irte a dormir apaga velas y veladoras. Evita que queden al alcance de los infantes. En caso que salgas de casa, protege a los niños evitando que estén sin supervisión de alguna persona adulta. Mantén los cerillos y encendedores fuera del alcance de niñas y niños. Antes de salir de casa o de acostarse, comprueba que ningún aparato que pueda originar un incendio quede encendido, cierra las llaves de paso del gas. Mantén alejados de estufas, como mínimo un metro, objetos que puedan quemarse, por ejemplo sofás, cortinas, ropa puesta a secar, etc. Revisa periódicamente que los tanques, tuberías, mangueras y accesorios de gas estén en buenas condiciones. Coloca agua con jabón en las uniones para verificar que no existan fugas; si encuentras alguna, repórtala a los servicios de emergencia.

Fuente: Tribuna