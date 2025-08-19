Intentó escapar: Cae conductor con dos migrantes mexicanos en frontera Sonora - Arizona

Comparta este artículo

Nogales, Arizona.- Agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de Sonoita realizaron la detención de un hombre originario de Phoenix la tarde de este martes 19 de agosto, quien enfrenta cargos por tráfico de personas y posesión de narcóticos. En el vehículo que conducía también viajaban dos migrantes mexicanos que, al parecer, momentos antes habían cruzado la frontera Sonora - Arizona de manera ilegal.

El hecho comenzó cuando las autoridades estadounidense recibieron una alerta sobre un vehículo tipo SUV de la marca Cadillac de color rojo que había evadido a las fuerzas del orden en la ciudad de Nogales, Arizona. La notificación sugería que el automóvil podría dirigirse hacia el área de Sonoita. Poco después de la 13:00 horas (local), agentes que patrullaban la zona localizaron un vehículo que coincidía con la descripción.

Al indicarle al conductor que se detuviera su marcha, el conductor aceleró, iniciando una persecución en dirección norte hacia la carretera Interestatal 10. Para resolver la situación, otras unidades de la Patrulla Fronteriza se adelantaron en la ruta y desplegaron una barrera de púas (ponchallantas). El dispositivo fue efectivo y logró inmovilizar el vehículo tras reventarle por lo menos uno de los neumáticos.

Esto sucedió justo al norte de la localidad de Sonoita, poniendo fin al seguimiento sin mayores incidentes. Al inspeccionar el interior del automóvil, los agentes encontraron a dos hombres de nacionalidad mexicana que intentaba ocultarse. Tras verificar su estatus, se determinó que ambos tenían violaciones migratorias previas, por lo cual serán procesados para su repatriación conforme a los protocolos establecidos.

El automóvil fue detenida gracias a una barrera de púas

En cuanto al conductor, su identidad no fue revelada, pero este fue arrestado y, durante una revisión corporal, se le encontró en posesión de cantidades para uso personal de aparente cocaína y metanfetamina. Ahora, el ciudadano estadounidense enfrentará un proceso judicial por los cargos federales de tráfico de personas, además de los delitos relacionados con la posesión de sustancias ilegales.

Fuente: Tribuna