Israel asesinó al perro de su expareja que intentó defenderla; fue capturado en Edomex

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- Un juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla dictó auto de vinculación a proceso en contra de Israel 'N', después de que fue arrestado por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos que se le imputan ocurrieron en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en este municipio de Tlalnepantla.

Según la carpeta de investigación, el sujeto se presentó en la vivienda de su expareja sentimental y tras sostener una aparente discusión con ella, el sujeto habría entrado a la casa y agredido con un objeto punzocortante a un perro que se puso agresivo debido a la pelea. La mascota propiedad de la mujer, murió en el lugar debido a las heridas que sufrió. Tras el acto, el individuo intentó retirarse del lugar a bordo de un vehículo Ford Escape.

Sin embargo, fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal que respondieron a un reporte sobre el incidente. En el intento de huida, impactó en un costado a una de las patrullas. Tras realizar una inspección a su persona y vehículo, fue ubicada un arma de fuego calibre 38 milímetros con el nombre de Cobra y 15 cartuchos útiles, además de un desarmador, con el cual, presuntamente atacó al animal.

Una vez asegurado, Israel 'N', quien tiene su domicilio en el municipio de Nezahualcóyotl, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde la Fiscalía mexiquense integró la carpeta de investigación. Posteriormente, fue remitido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social 'Licenciado Juan Fernández Albarrán', para ser presentado ante un juez de control.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal. Se fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar más pruebas. Como medidas cautelares, el juez impuso una garantía económica y la obligación de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (Cemeca).

Fuente: Tribuna y FGJEM