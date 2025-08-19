¿Lo trasladarán? Durazo confirma que Julio César Chávez Jr. está en Cefereso de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el boxeador Julio César Chávez Jr. se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, tras haber sido deportado por las autoridades de Estados Unidos. El mandatario de Sonora fue cuestionado sobre si el Hijo de la Leyenda será llevado a otra cárcel; aquí te contamos los detalles sobre lo que dijo el político morenista.

De momento, Durazo Montaño dijo que desconoce si el boxeador será trasladado a otro penal federal. "Efectivamente, fue recibido y está ahí recluido por las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)", señaló Durazo Montaño. Afirmó que realmente no tiene mucho conocimiento porque es un tema de carácter federal; sin embargo, manifestó que se trabaja de forma coordinada con las instituciones federales y cualquier apoyo que se requiera de parte del Gobierno del Estado se dará sin problema.

Trabajamos de manera coordinada con las instituciones federales y cualquier apoyo que requieran del Gobierno del Estado estaremos dispuestos", señaló Durazo Montaño.

Julio César Chávez Jr. ingresó al país a las 23:53 horas por la garita Dennis DeConcini en Nogales y fue llevado a Hermosillo, donde fue recluido en el Cefereso No. 11. El hijo del reconocido boxeador Julio César Chávez fue detenido el pasado 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California. Entre los delitos a los que se les relaciona están tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Además, se le vincula en actividades del Cártel de Sinaloa.

Así luce el Cefereso 11 de Hermosillo

Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11

Este Cefereso No. 11 fue puesto en funciones en el 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón; además, fue el primero que trabajó bajo un esquema de Asociación Público-Privada y cuenta con estrictas medidas de seguridad inspiradas en prisiones de Estados Unidos como aduanas de ingreso, escáneres, detectores de droga, cámaras de vigilancia y módulos de observación. Cabe señalar que las autoridades federales tampoco han dicho nada sobre un posible traslado a otra cárcel.

Fuente: Tribuna del Yaqui