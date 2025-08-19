Maniatado y junto a narcomensaje: Localizan a hombre asesinado a balazos en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- La noche del lunes 18 de agosto de 2025 se reportó la presencia de un hombre ultimado a balazos en las inmediaciones de la localidad de Licenciado Alfredo Valdez Montoya, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los primeros reportes refieren que el cuerpo estaba maniatado de pies y manos por la carretera Navolato-Altata, además de que en el sitio también se encontró un presunto narcomensaje escrito en una cartulina.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, alrededor de las 19:00 horas de ayer, una denuncia a las líneas de emergencias del 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona del sexo masculino, quien se encontraba sin vida y recargado en una barda que se ubica a un costado de la carretera Navolato-Altata, en las inmediaciones del poblado conocido como Valdez Montoya y El Vergel.

Hasta el momento, el occiso se encuentra sin identificar, pero a simple vista se podía observar que era un hombre de aspecto joven, de complexión delgada, tez morena clara; vestía pantalón de mezclilla negro y una playera color beige", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las características particulares del individuo asesinado.

Atendiendo el reporte ciudadano, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Navolato se presentaron en el lugar del hallazgo y confirmaron la presencia de la víctima mortal, cuya identidad por el momento se desconoce. Posteriormente, los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Dirección General de Investigación Pericial, quien se encargó de los trabajos de campo en el área.

Por su parte, policías investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron en la zona y cumplieron con las diligencias correspondientes. Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que será resguardado por el Ministerio Público competente a la espera de que los familiares reclamen el cuerpo.

Fuente: Tribuna del Yaqui