Masacre en Sinaloa: Grupo armado asesina a dos hombres y una mujer al sur de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Un multihomicidio se registró en el sector Barrancos, ubicado al sur de Culiacán. Los primeros informes indican que el hecho violento se suscitó durante la mañana de este martes 19 de agosto de 2025, dejando como saldo tres personas asesinadas, incluida una mujer, y otro herido. La masacre movilizó a los cuerpos de emergencias y a las corporaciones policiales de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el ataque armado se suscitó en un domicilio que se ubica en la colonia Felipe Ángeles. Alrededor de las 09:15 horas, un reporte a las líneas de emergencias del 911 alertó a las autoridades competentes sobre la presencia de cuatro lesionados por proyectil de arma de fuego en la calle Constituyente Esteban Baca Calderón, entre las avenidas Artículo 123 y Paulino Machorro.

El hombre herido fue identificado como Édgar 'N', de 39 años de edad. Como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal Preventiva se presentaron en el sitio del crimen y constataron la presencia del sujeto herido, así como de tres civiles más que ya no presentaban signos vitales. El perímetro fue delimitado con cinta amarilla para preservar la escena. De momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica a Édgar 'N' y, una vez estabilizado, lo trasladaron a un hospital cercano. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, a la vez que agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias preliminares del caso. Finalmente, los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Identifican a las víctimas

Como Karina Vianey 'N', de 27 años; Óscar Armando 'N', de 35 años, y Yohe Anthony 'N', de 28 años, fueron identificadas las víctimas mortales de este atentado. Informes policiacos señalan que los gatilleros irrumpieron la vivienda y abrieron fuego contra los ahí presentes, dejando a dos de los ejecutados en una recámara y otro más en el patio trasero del domicilio.

Fuente: Tribuna del Yaqui