Noche violenta en Sonora: Hombre pierde la vida tras ataque armado en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en Hermosillo. La noche de este lunes, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de la colonia Palo Fierro, al norte de la capital de Sonora, luego de que se reportara un ataque armado que dejó como saldo a un hombre sin vida. Por estos hechos, aún no hay reportes de detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este lunes 18 de agosto de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Tesota y Corteza. Testigos indicaron que la víctima había llegado al sitio a bordo de un vehículo Nissan Versa blanco, cuando fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta.

Por este homicidio en Hermosillo, aún no hay personas detenidas.

Sin mediar palabra, los agresores accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra el hombre, para después huir del lugar. Vecinos del sector señalaron que, debido a la lluvia registrada durante la noche, los responsables aprovecharon la poca visibilidad para acercarse al domicilio donde se encontraba el hoy occiso y ejecutar el ataque. El estruendo de las detonaciones generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes aseguraron el área y colocaron la cadena de custodia para preservar la escena. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

El lugar quedó bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recolectar casquillos percutidos y otros indicios que servirán como evidencia dentro de la carpeta de investigación. Asimismo, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde médicos forenses realizarán la autopsia correspondiente para determinar con exactitud la causa del deceso.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que se trataba de un hombre de entre 30 y 35 años. La FGJES será la encargada de dar seguimiento a las indagatorias con el fin de esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables.

