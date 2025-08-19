Paul Alonso intentó asesinar a su expareja, pero fue detenido por policías en Sonora

Comparta este artículo

Magdalena de Kino, Sonora.- Un hombre llamado Paul Alonso 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravado y violencia contra funcionarios públicos, por hechos suscitados en Magdalena de Kino, Sonora. Indagatorias del caso establecieron que el crimen sucedió el pasado 15 de agosto, en un domicilio ubicado en la colonia San Isidro.

En ese momento, el señalado ingresó de manera ilícita al interior de la vivienda de su expareja sentimental. Una vez al interior, ejerció violencia física y moral contra la mujer, a quien intentó privar de la vida mediante asfixia. No obstante, las autoridades fueron alertadas y la rápida intervención de la Policía Municipal permitió auxiliar a la afectada y capturar al agresor en el lugar, impidiendo que cometieron el asesinato.

Durante la detención, el sujeto ejerció además violencia contra un agente municipal, a quien derribó al suelo y lo atacó a patadas, ocasionándole heridas que no ponen en riesgo la vida, para posteriormente intentar darse a la fuga, siendo recapturado por los elementos policiales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de garantizar justicia y salvaguardar la integridad de las víctimas"

En otro caso reciente de intento de feminicidio, un hombre llamado Luis Guillermo 'N', de 20 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal. Los hechos por los que este individuo es investigado ocurrieron el día 6 de junio de 2025, aproximadamente a las 18:25 horas, cuando la víctima caminaba por un terreno baldío ubicado sobre el bulevar Progreso, entre la calle Olivares y bulevar Solidaridad, en Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora estableció que en dicho lugar, el acusado comenzó a acechar a una mujer, de nombre Alejandra Adilene 'N' y, aprovechándose de su fuerza física y de que la víctima se encontraba sola, intentó privarla de la vida por motivos de género. El señalado abordó a la fémina, le tapó la boca para impedir que pidiera gritar o pedir ayuda, y la empujó hasta tumbarla en un canal, donde la golpeó hasta que ella perdió en conocimiento.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora