Persecución al norte de Hermosillo termina con auto abandonado; los criminales huyeron

Hermosillo, Sonora.- Una movilización de cuerpos de seguridad se registró la tarde de este martes 19 de agosto, en la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo, derivada de una persecución policial que culminó con un vehículo accidentado y abandonado por sus ocupantes. Los hechos iniciaron cuando elementos de seguridad le marcaron el alto al conductor de un vehículo, quien hizo caso omiso a la indicación y emprendió la huida.

Tras el seguimiento a alta velocidad, el hecho concluyó en el cruce de las calles Nácori Grande y Carlos Caturegli, donde la unidad detuvo su marcha después de que al menos una de sus llantas se reventara, lo cual le impidió continuar su camino. El vehículo involucrado es un sedán marca BMW X3, de color azul, con placas de circulación del Estado de Sinaloa. Según los primeros informes, los tripulantes bajaron y se dieron a la fuga a fuerza de carrera.

Autoridades procedieron a asegurar y revisar el vehículo, sin que hasta el momento se haya informado sobre el hallazgo de ilícitos en su interior o sobre la detención de alguna persona relacionada con el suceso. Cabe mencionar que, de manera simultánea, a solo dos cuadras de distancia se reportó un choque entre dos automóviles particulares. En el accidente, varias personas resultaron heridas, por lo que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Se desconoce si este segundo percance vial tiene alguna relación con la persecución. En ambos puntos se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo para acordonar las áreas, mientras que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Los autos que se impactaron en la misma calle

Este mismo martes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hermosillo realizó el rescate de un bebé de 1 año y 3 meses de edad que había quedado encerrado en un automóvil. El suceso tuvo lugar durante la tarde, en el bulevar Rosales y la calle Serna. El incidente se originó cuando la madre del menor bajó del vehículo para recoger a su otro hijo en una guardería. En un descuido, las llaves quedaron dentro de la unidad, con el pequeño en su interior.

Fuente: Tribuna