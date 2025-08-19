Segunda balacera del día: Sicarios asesinan a hombre en la colonia Sóstenes Valenzuela

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agresión armada se registró durante la noche de este martes 19 de agosto en la colonia Sóstenes Valenzuela, al sur de Ciudad Obregón, dejando como saldo una persona del sexo masculino sin vida. El hecho violento se reportó al número de emergencias 911 aproximadamente a las 20:40 horas, alertando a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la las calles Guadalajara y Toluca.

De acuerdo con los informes iniciales, la víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por sujetos armados. Sin mediar palabra, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras valorar al afectado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En respuesta al reporte, se desplegó un operativo de seguridad en la zona. Elementos de la Secretaría de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme aseguraron el perímetro para la preservación de la escena del crimen y la recolección de indicios. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con este suceso.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer el móvil del homicidio. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y realizar la necropsia que ayude a confirmar su identidad y establecer la causa exacta de la muerte.

El sitio donde sucedió el asesinato con armas de fuego

Fuente: Tribuna