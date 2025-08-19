Sheinbaum confirma deportación de Julio César Chávez Jr. a México; está en Hermosillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la situación legal de Julio César Chávez Jr., hijo del boxeador Julio César Chávez que fue detenido en Estados Unidos (EU) y, el pasado lunes 18 de agosto, ya fue entregado a las autoridades mexicanas. Según documentos, el atleta originario de Culiacán, Sinaloa, habría sido detenido el día de ayer a las 11:53 de la mañana, en el estado de Sonora.

En la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 19 de agosto, realizada en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, miembros de la prensa cuestionaron a Sheinbaum Pardo sobre el traslado de Julio César Chávez Jr. a México, quien ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, de acuerdo con reportes del periodista Ciro Gómez Leyva compartidos este día.

Seguridad dará detalles del caso de Julio César Chávez Jr.

La jefa del Ejecutivo federal mexicano confirmó que el hijo del boxeador sinaloense fue deportado por autoridades estadounidenses; no obstante, será el Gabinete de Seguridad el que comparta más detalles sobre este hecho: "Entiendo que fue deportado. No sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México. Ahora que lo informe el secretario [de Seguridad, Omar García Harfuch], pero sí nos informaron que iba a llegar a México".

La presidenta de México recordó que, cuando Julio César Chávez Jr. fue detenido en California el pasado mes de julio, se reveló que este cuenta con una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR), activa desde 2023: "Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México, de la Fiscalía General de la República".

La presidenta no dio más detalles sobre el caso.

Cabe recordar que el hijo de Julio César Chávez fue detenido con cadenas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 2 de julio en el Studio City, California, tras ser señalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un inmigrante ilegal y nombrado como "una amenaza para la seguridad pública" y presuntamente "afiliado del Cártel de Sinaloa".

En esa ocasión, se reveló que el boxeador mexicano estaba en calidad de prófugo, pues desde 2023 las autoridades en México giraron una orden de aprehensión contra el excampeón mundial del peso medio.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'