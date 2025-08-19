Sinaloa: Encuentran a una mujer muerta en la colonia Los Huizaches, Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El pasado lunes 18 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, se realizó el hallazgo de un cadáver sobre la avenida Álvaro Obregón, cerca de la calle Mina de Guanacebi, en la colonia Los Huizaches, ubicada en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, aunque se desconoce por completo la identidad de la víctima, se sabe que presentaba algunos impactos de bala.

En cuanto a las características físicas, se presume que se trata de una fémina con complexión robusta, tez morena clara y cabello negro. Además, portaba una blusa roja, pantalón de mezclilla negro y tenis en color negro con gris. Los primeros respondientes fueron elementos del Ejército Mexicano, quienes se percataron de la presencia de la víctima en plena vía pública y sin signos vitales.

Asimismo, procedieron a delimitar la zona y solicitaron la intervención de la autoridad competente de la Fiscalía General del Estado (Fiscalía Sinaloa), quienes se encargaron de los trabajos periciales. Una vez finalizado todo el protocolo, el cuerpo sin vida fue trasladado al anfiteatro, donde se espera que, quizás en las próximas horas, sea reclamado e identificado por sus seres queridos.

Los actos delictivos siguen presentándose en Culiacán

Es necesario mencionar que ayer se registró el 'levantón' de un motociclista en las calles de la colonia 10 de Mayo. El aludido iba a bordo de una Italika de color negro con gris cuando, alrededor de las 14:20 horas, fue interceptado por un grupo armado mientras pasaba por la calle Jazmín y la avenida 21 de Marzo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna