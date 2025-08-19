Sorprenden a pareja con narcótico en ejido de Cajeme; llevaban 12 envoltorios de crystal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de Sonora lograron la captura de dos probables narcomenudistas y el aseguramiento de envoltorios de narcóticos en el municipio de Cajeme. Esto sucedió durante un operativo en cumplimiento a una orden técnica de investigación, realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

El cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Bernabé Navarro, de la colonia Centro, en el ejido Francisco Javier Mina, conocido también como Campo 60. Como resultado de esta acción, se logró la detención de Ángel Guadalupe 'N', de 21 años de edad y Lucía Guadalupe 'N', de 34 años, quienes fueron encontrados en posesión de 12 envoltorios confeccionados en plástico, cuyo contenido es una sustancia con las características de la metanfetamina.

Tanto los detenidos como los indicios decomisados fueron turnados al Ministerio Público del Fuero Común, con la finalidad de que sean ejecutadas las periciales químicas correspondientes y se determine la naturaleza de la sustancia, a fin de integrar el indicio a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que trabaja ahora para formular la imputación pertinente contra los detenidos por delitos contra la salud en la modalidad que corresponda, a fin de lograr la vinculación a proceso y las penas en derecho procedentes para quienes resulten responsables.

Por otro lado, como resultado de un operativo de seguridad implementadas al sur de Ciudad Obregón, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograron la detención de un hombre por la portación ilegal de un arma de fuego. La acción tuvo lugar en la colonia Sóstenes Valenzuela, donde los oficiales interceptaron al conductor de una motocicleta a quien le realizaron una inspección de protocolo.

El individuo, identificado como Juan Pablo 'N', de 37 años de edad, fue hallado en posesión de una pistola calibre .45, junto con su cargador y cartuchos correspondientes. Tras el aseguramiento del arma, el sujeto fue puesto bajo arresto y remitido ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica por el delito de posesión de arma de fuego.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora