Tenía solo 19 años: Identifican a joven asesinado en vivienda de Ciudad Obregón, Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este lunes 18 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Aves del Castillo, en Ciudad Obregón, luego de que se recibieran reportes sobre un ataque armado al interior de una vivienda. Este hecho dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, poco antes de las 21:20 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada sobre la calle Gaviotas, entre Cardenal y Codorniz; presuntamente, este inmueble era punto de venta de droga. En ese lugar, sujetos no identificados ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra un joven que se encontraba en el interior. Luego de la balacera, los criminales huyeron hacia una dirección desconocida.

Vecinos que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónicas 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Guardia Nacional.

En el sitio las autoridades ubicaron a un joven con heridas de bala, el cual posteriormente fue identificado como Iván Alexis R., de 19 años de edad. La víctima perdió la vida en el sitio a causa de las graves lesiones que sufrió, según señalaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que lo revisaron. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo en los homicidios de Ciudad Obregón.

La zona del ataque quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de casquillos percutidos y demás evidencias balísticas que quedaron esparcidas en el inmueble. A la fecha de publicación de esta nota no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento.

