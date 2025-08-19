Tragedia en Sinaloa: Conductor cae con su camioneta a canal de riego y pierde la vida

Comparta este artículo

El Fuerte, Sinaloa.- Un trágico suceso tuvo lugar en la comunidad Los Musos, perteneciente a la sindicatura de Jahura II, en municipio de El Fuerte, en donde un hombre perdió la vida tras caer en una camioneta tipo pick up a un canal de riego. El caso fue atendido por las autoridades competentes luego de recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de un vehículo al interior de un dren ubicado en el punto referido con anterioridad.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, transeúntes, quienes pasaban por el camino de terracería que se encuentra a un costado del canal, se percataron de la situación y notaron que a bordo del vehículo había una persona. Una vez que recibieron la alerta, elementos de la Policía Municipal de El Fuerte arribaron al sitio y confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que peritos se presentaron en el lugar de los hechos y cumplieron con las diligencias correspondientes en el área. Ya culminados los trabajos de campo, la autoridad competente ordenó a una funeraria de la localidad retirar el cuerpo y así realizar la autopsia de ley para conocer las causas del fallecimiento del hombre.

Sobre la unidad, se trata de una camioneta tipo pick up de color blanco, marca Silverado y de doble cabina, la cual quedó al interior de la obra hidráulica tras el accidente y solo se apreciaba la mitad de esta. Posteriormente el vehículo fue sacado con una grúa para llevarlo a la pensión municipal", explicó el medio anteriormente citado sobre las características del vehículo en el que se transportaba el sujeto al momento del accidente.

Hasta el momento de la publicación de esta nota ninguna autoridad local o estatal han confirmado la identidad del individuo fallecido, por lo que quedará esperar informes más detallados en las próximas horas. El cuerpo quedará resguardado hasta que la familia del hoy occiso lo reclame oficialmente a través de la documentación requerida ante la instancia competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui