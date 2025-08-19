Tragedia familiar en Edomex: Detienen a hijo por el asesinato a puñaladas de su madre

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes sobre la detención de un individuo identificado como Bruno 'N', quien enfrenta cargos por su presunta participación en el delito de homicidio calificado cometido en contra de su madre. La captura de este sujeto se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida como resultado de las investigaciones iniciales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto en un inmueble localizado en la colonia San Francisco Tepojaco, del municipio de Cuautitlán Izcalli. En ese lugar se encontraban el ahora detenido y la víctima, una mujer de 65 años de edad. Las indagatorias señalan que ocurrió una disputa entre ambos que escaló a una agresión física; durante el altercado, Bruno 'N' atacó a su madre con un arma punzocortante.

Tras el suceso, el presunto implicado abandonó el lugar de los hechos, mientras que la señora falleció a causa de las graves heridas que sufrió. Al tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes, recolectando los dictámenes periciales y testimonios necesarios. Con base en la evidencia presentada, un juez de control consideró que existían elementos suficientes para emitir una orden de arresto contra el sospechoso.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) efectuaron las labores de campo que permitieron la localización y posterior detención de Bruno 'N'. El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial en un centro penitenciario, donde se definirá su situación jurídica en las próximas audiencias.

Otro caso similar ocurrió también en el Estado de México. Durante una audiencia celebrada este jueves 14 de agosto, el Ministerio Público, aportó todas las pruebas determinantes para que el juez del Distrito Judicial de Tlalnepantla impusiera una sentencia de 40 años de prisión para Gabriel 'N', por el asesinato de su madre el 17 de marzo de 2019.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, el día de los hechos, el sentenciado y su mamá se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Altamira, en el municipio de Naucalpan, cuando comenzaron una fuerte discusión entre ellos. En medio del alegato, el sujeto comenzó a propinarle varios golpes a la víctima y posteriormente le arrebató la vida mediante un estrangulamiento.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora