Alerta en Culiacán: Hieren de varios balazos a motociclista y luego muere en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 20 de agosto, gatilleros atacaron a balazos a un hombre que transitaba a bordo de una motocicleta por calles del fraccionamiento Chulavista, ubicado al sur de Culiacán, Sinaloa. El sujeto recibió los primeros auxilios por parte de socorristas del Grupo Gerum Rescate y Salvamento y Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y posteriormente lo llevaron a un hospital cercano, en donde minutos más tarde perdió la vida.

Según información proporcionada por medios locales, el hoy occiso, cuya identidad por el momento se desconoce, tendría aproximadamente 35 años de edad y como rasgos particulares se informó que es una persona de tez morena clara y complexión robusta. Poco antes de las 17:00 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron una alerta sobre complexión robusta y un individuo lesionado afuera de un domicilio ubicado en las calles Coatlicue y Manuel Payno.

Hasta el sitio del ataque arribaron efectivos del Ejército Mexicano, quienes se dedicaron a delimitar el perímetro y solicitaron el apoyo de paramédicos, ya que en ese momento aún tenía signos vitales. En el lugar de los hechos, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, así como de levantar algunos casquillos percutidos que se encontraban tirados en el pavimento.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron hasta el nosocomio en el que se encontraba la víctima mortal para cumplir con las indagatorias preliminares del caso, además de integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y quedará resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente.

Asesinan a conductor en la colonia El Barrio

En otro suceso aislado registrado también en la capital de Sinaloa, un conductor fue asesinado a balazos cuando circulaba de oriente a poniente por la carretera a Sanalona, en las inmediaciones de la colonia El Barrio. La víctima mortal, quien conducía un Nissan Versa de color blanco y de modelo, fue identificada como Juan 'N', de 25 años de edad y fue localizado al interior del vehículo frente a una conocida plaza comercial.

Fuente: Tribuna del Yaqui