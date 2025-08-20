Cae sujeto por abuso contra dos mujeres en Edomex; les hizo tocamientos en la vía pública

Comparta este artículo

Nicolás Romero, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un hombre llamado Isaac 'N', fue arrestado y vinculado a proceso penal por su posible responsabilidad en el delito de abuso cometido en contra de dos mujeres en el municipio de Nicolás Romero. Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el pasado 11 de agosto en el bulevar Francisco Villa, de la colonia Independencia.

Según el reporte de las autoridades, el individuo habría abordado a las dos denunciantes en la vía pública, realizándoles tocamientos corporales no consentidos. En respuesta a la situación, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero acudieron al lugar y realizaron la detención del sospechoso. Tras su arresto, Isaac 'N' fue presentado ante el Ministerio Público, quien abrió la carpeta de investigación.

Posteriormente, el caso fue turnado a un juez de control en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Durante la audiencia, la autoridad judicial analizó las evidencias reunidas y determinó que eran suficientes para iniciar un proceso penal en contra del acusado. El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando pruebas

Adicionalmente, se impusieron medidas cautelares a Isaac 'N', que incluyen una garantía económica, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de acercarse a las víctimas. El proceso legal seguirá su curso en las próximas audiencias.

En otro caso reciente, autoridades del Estado de México ejecutaron una orden de arresto en contra de un hombre identificado como Fernando 'N', de 36 años de edad, por su relación en el delito de abuso agravado en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental. La detención se realizó como resultado de una indagatoria iniciada por la FGJEM tras recibir una denuncia por parte de la víctima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan al individuo el 22 de marzo de 2021, cuando presuntamente agredió de manera íntima a la víctima dentro de un domicilio localizado en la colonia El Tesoro, en el municipio de Tultitlán. La indagatoria también señala que, en esa ocasión, el individuo la habría amenazado para evitar que denunciara lo sucedido.

Fuente: Tribuna y FGJEM