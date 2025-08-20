Caen dos presuntos narcomenudistas al norte de Sonora; les aseguran 32 dosis de drogas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora realizaron operativos de seguridad en los municipios de Magdalena de Kino y General Plutarco Elías Calles, que derivaron en la detención de dos masculinos en posesión de droga. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el primer hecho sucedió en la colonia San Martín, de Magdalena de Kino, donde fue asegurado Gabriel Eduardo 'N', de 25 años de edad.

Al notar la presencia policial, este sujeto intentó darse a la fuga, siendo alcanzado metros más adelante. Durante la inspección se le encontraron dos envoltorios de marihuana y 11 de metanfetamina o crystal, algunos de ellos con estampados alusivos a un grupo delictivo que opera en la región. En la otra acción, desarrollada en la colonia Centro, de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, donde fue detenido un hombre.

Se trata de José Ángel 'N', de 21 años, originario de Ecatepec, Estado de México, a quien se le encontraron 12 envoltorios de marihuana y siete de crystal al momento de su inspección. Ambos imputados y los indicios asegurados quedaron a disposición de los respectivos Agentes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En estos operativos participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La Fiscalía de Sonora indicó que con estas acciones "reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con las fuerzas estatales y federales para combatir los delitos contra la salud, salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener acciones firmes contra la delincuencia organizada".

Esto sucede poco después de que la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que abrió una carpeta de investigación en contra de un conductor de tráiler, identificado como Alán L., tras el decomiso de material bélico cerca de Sonoyta. La detención tuvo lugar en la sección aduanera de San Emeterio, ubicada en el municipio de Plutarco Elías Calles, donde las autoridades localizaron 299 cargadores para arma de fuego en el vehículo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora