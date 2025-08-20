Ciudad Obregón: Dos de los cuerpos en Rincón del Valle son de desaparecidos del 2023

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 20 de agosto de 2025 se identificaron dos de las tres osamentas localizadas el pasado 19 de julio por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme en el patio de un domicilio de la colonia Rincón del Valle. Se presume que las víctimas de las cuales ya se tiene información corresponden a un par de jóvenes desaparecidos desde inicios de 2023.

Los cuerpos sin vida de Nayeli Guadalupe Palomares Aispuro y Luis Abraham García Rivera se encontraban a una profundidad de al menos un metro y medio, envueltos en plástico. Asimismo, Ana Isabel Castro, vocera del colectivo, aseguró que no cree posible hallar más restos humanos en ese lugar, ya que otros grupos habían realizado hallazgos similares con anterioridad.

"Gracias a Dios vuelven a casa Nayeli Guadalupe y Luis Abraham, cuerpos localizados el día 19 de julio de este año en el traspatio de una vivienda en la colonia Rincón del Valle. Descansen en paz", escribió el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC a través de su cuenta de Facebook. Más temprano, dedicaron un mensaje de aliento a la hermana de García Rivera: "Compañera Estefanía, te abrazamos con el corazón. Hoy tu hermano volverá a casa, no como tu familia desearía, pero ya podrá descansar en paz".

Luis Abraham García Rivera

La violencia en Ciudad Obregón continúa al alza, al igual que las desapariciones. Como informamos en TRIBUNA hace unos días, Daniela Martínez Rivas fue privada de la libertad mientras cenaba con un par de amigos en un puesto ubicado en las calles Jalisco y CTM, de la colonia Paseo Alameda; afortunadamente, la Fiscalía de Sonora anunció que fue localizada sana y salva el 16 de agosto.

Nayeli Guadalupe Palomares Aispuro

Ante todo, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna