Código Rojo en Sinaloa: Asesinan a balazos a un joven conductor al oriente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025 se registró el asesinato a balazos de un conductor en las inmediaciones de la colonia El Barrio, ubicada al oriente de Culiacán. Los reportes preliminares indican que sujetos armados llegaron hasta donde estaba el automóvil y abrieron fuego hasta arrebatarle la vida al hombre. El suceso provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones policiacas de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Juan 'N', de 25 años de edad, quien conducía un Nissan Versa de color blanco y de modelo reciente al momento de ser asesinado por gatilleros desconocidos. Los primeros datos que se tienen es que la víctima transitaba por el carril de oriente a poniente de la carretera a Sanalona y el homicidio tuvo lugar frente a una conocida plaza comercial.

Una llamada a las líneas de emergencias del 911, alrededor de las 13:00 horas, alertó a las autoridades sobre un atentado a balazos en contra del chofer de un vehículo. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos del Ejército Mexicano se presentaron en el sitio y confirmaron el hecho. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo pertinentes.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación realizaron las primeras indagatorias sobre este nuevo homicidio suscitado en la capital de Sinaloa. Una vez terminadas las diligencias en la escena del crimen, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo). Por su parte, una grúa particular remolcó el vehículo a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Martes violento en Sinaloa

Sobre los hechos delictivos registrados el martes 19 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa confirmó que se integraron cuatro carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, entre los cuales se contabilizaron seis personas sin vida y además se denunciaron siete robos de vehículo y seis privaciones de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui