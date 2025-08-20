Colima: Vinculan a proceso a exalcaldesa de Manzanillo y exfuncionarios por corrupción

Comparta este artículo

Manzanillo, Colima.- La exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y otros nueve exfuncionarios de su administración (2018-2024) fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de 35 millones de pesos. Entre los cargos que se les imputan están los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violación a la normativa estatal en materia de remuneraciones de servidores públicos.

A través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción de Colima confirmó que la audiencia de vinculación se llevó a cabo este 20 de agosto. Además, la jueza de control determinó que existen pruebas suficientes para iniciar el proceso contra los exservidores públicos. De acuerdo con información publicada por Infobae, se estableció un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria.

Los involucrados fueron identificados como Héctor Ramírez, Eduardo Camarena, Héctor Luna, Rosa Herrera, Karla Nai, Zarina Joselyn Calleros, Daniel Mendoza, Martha Zepeda y la regidora Sara Valdovinos. Tras concluir la audiencia la madrugada de este mismo miércoles, se ordenó la separación del cargo de las integrantes del Cabildo de Manzanillo Martha Zepeda y Sara Valdovinos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, todos continúan bajo investigación. En caso de que surjan nuevos datos, como siempre, te lo informaremos a través de TRIBUNA. Cabe mencionar que previamente Martínez Martínez declaró desconocer por completo las acusaciones en su contra, considerándose inocente de todo e incluso llegando a definirse como "luchadora social".

¿Quién es Griselda Martínez Martínez?

Acerca de su trayectoria profesional no se tiene demasiada información; sin embargo, hace unas semanas denunció públicamente que era víctima de persecución política, señalando al propio Ministerio Público como responsable de dicho movimiento. En su perfil personal afirma haber nacido y crecido en Manzanillo: "Nací en Manzanillo, municipio fundado por mis bisabuelos; con su ejemplo aprendí a amar mi tierra. Del 2018 al 2024 encabecé un gobierno humanista, basado en principios de justicia, libertad, honestidad y transparencia. Fue un honor servir a mi pueblo".

