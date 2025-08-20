Dentro de su domicilio y frente a su amiga, ejecutan a balazos a una mujer en Nuevo León

Comparta este artículo

Pesquería, Nuevo León.- La noche del martes 19 de agosto de 2025, un gatillero solitario le arrebató la vida a una mujer en un ataque armado registrado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Martí del municipio de Pesquería, Nuevo León. Reportes preliminares de la Policía Municipal indican que la fémina se encontraba conviviendo con una amiga antes de ser ejecutada de al menos dos disparos de arma de fuego.

Según información proporcionada por Milenio, el suceso violento tuvo lugar al interior de la vivienda de la víctima, la cual está marcada con el número 424 y se encuentra sobre la calle Maratea. Testigos del hecho le informaron a las autoridades locales que un hombre desconocido ingresó al inmueble y obligó a la mujer a tirarse al piso para posteriormente abrir fuego en su contra.

De manera preliminar se dijo que la hoy occisa respondía al nombre de Lucero 'N', de aproximadamente 35 años de edad, quien fue descrita como una persona de complexión delgada y cabello rubio. Por su parte, la amiga de la víctima solicitó la intervención de los servicios de emergencias, sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal de Pesquería arribaron al sitio y acordonaron el perímetro.

Asimismo, efectivos de la Fuerza Civil se presentaron en el sector para resguardar la zona delimitado, mientras agentes ministeriales, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se encargaron de recabar los indicios en la escena del crimen y de realizar las entrevistas correspondientes para integrar la carpeta de investigación en este nuevo caso de feminicidio.

Detienen a hombre por tocamientos indebidos

Un hombre identificado como Luis Enrique 'N' fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la central de autobuses. Una joven de 19 años denunció al sujeto, quien viajaba con ella a bordo de un camión procedente de Poza Rica, Veracruz, por haberla tocado de forma indebida en su zona íntima. Una vez aprehendido, el individuo fue remitido al Ministerio Público, ente que se encargará de definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui