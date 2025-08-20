Detienen a policía municipal en Jalisco; lo acusan del brutal multihomicidio de una familia

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- Mediante un comunicado oficial difundido este miércoles 20 de agosto, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de un hombre identificado como Pablo 'N', quien se desempeñaba como policía municipal de Zapopan y que se le vincula al asesinato de cuatro integrantes de una familia en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. La aprehensión fue efectuada por agentes de investigación de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, siendo este el cuarto detenido implicado en el caso.

Otros tres sujetos identificados como Mario Alberto 'N', José Ángel 'N' y Christian Oswaldo 'N' han sido capturados por su probable participación en este crimen. De acuerdo con información brindada por Salvador González, fiscal de Jalisco, el móvil principal del multihomicidio fue el robo, ya que una de las víctimas, identificada como un hombre de 35 años, se dedicaba a realizar préstamos y era conocido por guardar fuertes sumas de dinero en su domicilio.

Con el conocimiento de esta información, los agresores habrían planeado un asalto que terminó en una auténtica tragedia. El día de los hechos, el grupo irrumpió en la vivienda de la familia para hurtar las pertenencias más valiosas y sustraer dinero en efectivo. Posteriormente, los agresores privaron de la libertad a las cuatros personas, quienes el pasado 9 de julio fueron localizadas sin vida en un paraje cercano al kilómetro 23 de la carretera federal, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca.

Asimismo se informó que el único sobreviviente es un menor de 9 años, quien resultó herido durante el desarrollo de los hechos. Autoridades jaliscienses confirmaron que entre los bienes robados están cuatro vehículos y armas de fuego pertenecientes al padre de familia, además de un fuerte cantidad de dinero, cuya cifra total por el momento se desconoce.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada continúa con las indagatorias para esclarecer el caso y garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia”, se puede leer en el escrito difundido por la Fiscalía de Jalisco.

La noticia ha consternado e indignado a la sociedad jalisciense, no sólo por la brutalidad del suceso sino porque un agente de seguridad pública se encuentra entre los presuntos implicados. Por su parte, familiares de las víctimas y colectivos de derechos humanos han exigido que el caso no quede impune y que se garantice justicia para los cuatro integrantes asesinados.

Fuente: Tribuna del Yaqui