Dictan 30 años de prisión a enfermero que abusó de dos mujeres en hospital de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Sergio V. recibió una sentencia a 30 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de abuso equiparado cometido en contra de dos mujeres de la tercera edad, en Hermosillo, Sonora. La sentencia fue dictada por un juez federal durante el juicio oral, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Dicho proceso judicial se inició en abril de 2021.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) de la FGR, atrajo una investigación que originalmente estaba a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). La indagatoria se originó a raíz de la denuncia de las dos víctimas, quienes reportaron haber sido agredidas de manera íntima por un enfermero mientras recibían atención médica en una institución de salud pública en la capital sonorense.

Con base en los testimonios y las pruebas recabadas, el Ministerio Público Federal (MPF) integró la carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión en contra del sospechoso. La detención del agresor fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en las inmediaciones de la colonia Los Pinos Residencial, de la ciudad de Hermosillo.

Durante la etapa de juicio oral, el Ministerio Público Federal presentó el conjunto de pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados. Tras valorar los elementos aportados, un juez de control determinó emitir el fallo condenatorio, imponiendo la pena de 30 años de cárcel. Por lo anterior, Sergio V. cumplirá su condena en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo.

En otro caso de abuso ocurrido en Sonora, la tarde del pasado sábado 16 de agosto, la Fiscalía estatal comunicó que fue posible vincular a proceso a un sujeto, que fue arrestado por presuntamente haber abusado de una menor durante 3 años de edad. El presunto, identificado como Enedino 'N' de 41 años, es señalado por el delito de abuso agravado reiterado, cometido contra la víctima que actualmente tiene 12 años.

Fuente: Tribuna