Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre mientras flotaba en un río al sur de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025, autoridades confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre mientras flotaba en las aguas del río en el ejido Tierra y Libertad, perteneciente a la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán. Aproximadamente a las 13:00 horas, las corporaciones policiacas fueron alertadas a través de una llamada a las líneas de emergencia del 911.

Según datos revelados por el portal de noticias Línea Directa, familiares del hoy occiso acudieron al lugar del hallazgo y lo identificaron como Miguel Ángel 'N', de 46 años de edad y con domicilio en la sindicatura de El Salado, la cual se encuentra al sur de la capital de Sinaloa. Personas que transitaban por el sitio notaron el cadáver flotando en el agua y posteriormente dieron aviso a las autoridades competentes.

Una vez en la zona, elementos de la Policía Municipal de Culiacán constataron el hecho y procedieron a acordonar el perímetro con cinta amarilla. Bomberos del escuadrón acuático se encargaron de sacar el cuerpo del río, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo en el área.

Familiares del occiso tendrán que acudir ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo los trámites correspondientes y que el cuerpo les sea entregado", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, agentes de la Policía de Investigación cumplieron con las diligencias correspondientes para que se pudiera levantar y trasladar el cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.

Muere agente en canal de riego

En otra noticia similar registrada en Sinaloa, un camioneta con un hombre sin vida a bordo fue encontrada al interior de un canal de riego que se encuentra en la comunidad Los Musos, perteneciente a la sindicatura de Jahura II, en el municipio de El Fuerte. Este miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por homicidio culposo en el caso donde murió el individuo identificado como 'Comandante Sosa', agente activo de la Policía de Investigación adscrito a la sede de El Fuerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui