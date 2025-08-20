Francisco y Litzy se dedicaban a la venta de droga en Hermosillo; ya están en prisión

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la captura de dos personas y el aseguramiento de narcóticos en Hermosillo. La captura se logró por medio de una orden de cateo, misma que se ejecutó en un domicilio de la calle Venado Bura, en la colonia Nuevo Hermosillo, donde fueron detenidos una mujer y un hombre implicados.

Se trata de Francisco Leonel 'N', de 28 años de edad y Litzy Patricia 'N' de 25 años, esta última con antecedentes penales por el delito de narcomenudeo ocurrido en el año 2020. Los dos señalados fueron encontrados en posesión de 32 envoltorios, cuyo contenido se asemeja dadas sus características, con la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal, lo que será determinado mediante las periciales químicas.

Ambas personas y el material decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias y los trámites legales correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dijo que "con acciones como estas reitera su compromiso institucional en materia de combate al crimen organizado y sus operaciones en Hermosillo, así como la búsqueda de sanciones para quienes atentan contra la salud pública".

Otra detención ocurrió la tarde de ayer martes, después de que un menor de edad generó una intensa persecución al norte de Hermosillo, al intentar huir de las autoridades a bordo de un vehículo de lujo. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron capturar al presunto, quien entre sus pertenencias le fueron encontradas armas de fuego y equipo táctico, por lo que fue procesado.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el día de ayer, en las inmediaciones de la colonia Eusebio Kino. Ahí el joven conducía, a exceso de velocidad, un automóvil BMW color azul cuando fue detectado por los elementos de seguridad. Al notar la presencia de las patrullas, el menor emprendió la huida, lo que provocó que se activaran protocolos de seguridad para frenar su escape.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora