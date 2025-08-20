Fuerte accidente en Circuito Interior deja 3 víctimas este miércoles; toma precauciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los accidentes siguen a la orden del día en la capital mexicana, y una de las causas más frecuentes es circular a exceso de velocidad. Durante las primeras horas de este miércoles 20 de agosto de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como de Servicios de Emergencia, desplegaron un fuerte operativo luego de que se reportara un fuerte choque en el Circuito Interior. Este siniestro dejó tres lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, alrededor de las 05:50 horas, tiempo local, sobre los carriles centrales de Circuito Interior, en dirección al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) 'Benito Juárez', a escasos metros de la Estación Oceanía del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Se detalló que varios jóvenes de identidad desconocida viajaban a bordo de un vehículo color gris, el cual cuenta con placas del Estado de México (Edomex). Presuntamente, el conductor circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control y se impactara contra una barredora, camión que se encuentra realizando labor de mantenimiento en las vías primarias de la CDMX.

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), así como paramédicos de la Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron que tres personas, pasajeras del auto particular, resultaron lesionadas.

Debido a la gravedad de sus heridas, los afectados fueron trasladados a nosocomios de la CDMX. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de las víctimas, así como su estado de salud. En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se encargó de retirar los vehículos de Circuito Interior para continuar con las diligencias correspondientes. Aún no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna