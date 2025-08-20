Jovanny agredió a su familia e hirió a un oficial con una botella de vidrio; ya está detenido

Comparta este artículo

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Un hombre identificado como Jovanny 'N', de 24 años de edad, fue arrestado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por presuntamente atacar a su familiar y herir a un elemento policiaco. La detención se registró en calles de la colonia San Pedro 400 y, una vez que se concretó, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de definir su situación legal.

De acuerdo a información proporcionada por el medio Telediario, familiares del detenido solicitaron el apoyo de las fuerzas de seguridad, pues acusaron al individuo de amenazar a varios integrantes de su círculo familiar, en hechos registrados en dos viviendas distintas que se encuentran sobre la calle Uranio, en el sector anteriormente mencionado.

Efectivos de la Policía Municipal de San Pedro Garza García arribaron a la casa de una tía de Jovanny 'N', sin embargo, el sujeto comenzó a agredir de forma verbal a los uniformados y a presentar una actitud violenta. La situación escaló a tal punto que se desarrolló un altercado en el lugar, momento en el que el joven tomó una botella de vidrio y agredió a uno de los agentes, quien sufrió una lesión en su ojo derecho.

El oficial en cuestión sufrió una contusión en el pómulo derecho, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital para recibir atención médica. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Nuevo León, ya que se confirmó que cuenta con una orden de aprehensión vigente, aunque no se especificó por qué delito.

Lo detienen por atacar a su hijo

En otro hecho similar, pero registrado en Torreón, Coahuila, elementos de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo, adscritos a la Policía Municipal, detuvieron a un identificado como Rodolfo 'N' por agredir y causar lesiones de gravedad a su hijo con el cargador de un celular. El menor presentó un traumatismo craneoencefálico leve, una herida en la ceja izquierda que requirió dos puntos de sutura, y un probable traumatismo con fractura en el pómulo izquierdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui