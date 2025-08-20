Juez en Sonora dicta prisión preventiva a Julio César Chávez Jr; el sábado será la audiencia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Las malas noticias siguen para la familia Chávez, pues un juez federal en Sonora decidió vincular a proceso a Julio César Chávez Jr. tras haber ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo; el sábado se resolverá si será vinculado a proceso.

Julio César Chávez Jr. está acusado por diversos delitos relacionados al narcotráfico, especialmente de sostener vínculos con el Cártel de Sinaloa y de tráfico de armas. Ayer, Chávez Jr. ingresó al país a las 23:53 horas por la garita Dennis DeConcini en Nogales y fue llevado a Hermosillo, donde fue recluido en el Cefereso No. 11.

Tras esto, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora le impuso la medida cautelar y, por solicitud de su defensa, le duplicó el plazo para definir su situación jurídica, por lo que será el sábado a las 17:00 horas cuando resuelva si lo vincula o no a proceso. La audiencia inicial del Hijo de la Leyenda se realizó desde el lunes a las 20:47 horas y concluyó ayer a las 00:56 horas.

Julio César Chávez Jr. quedará en prisión preventiva de oficio hasta que el juez determine si es o no procesado. Por el delito que contempla el boxeador seguirá privado de la libertad en el penal de Hermosillo. Cabe señalar que Chávez Jr. fue detenido el pasado 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California.

Fuente: Tribuna del Yaqui