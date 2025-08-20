Martín recibió al menos ocho balazos cuando estaba afuera de su domicilio en Los Mochis

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Durante el mediodía de este miércoles 20 de agosto de 2025, un ataque armado se registró en una vivienda que se encuentra en la colonia Ferrusquilla, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Los primeros informes confirman que, derivado de la agresión, un hombre resultó lesionado por múltiples heridas de bala, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la localidad para recibir la atención médica oportuna.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la víctima fue identificada como Martín 'N', de 41 años de edad y con domicilio en la mencionada demarcación ubicada al norponiente de la cabecera municipal de Ahome. El reporte policial preliminar indica que el herido estaba afuera del inmueble cuando fue agredido a balazos por un sujeto desconocido. Trascendió que el afectado recibió al menos ochos impactos de arma de fuego.

De acuerdo a datos de la autoridad, Martín se encontraba afuera de su domicilio por la calle Lola Beltrán, cuando presuntamente un sujeto el cual caminaba a pie se le acercó y de manera repentina accionó su arma de fuego causándole los impactos de bala en su cuerpo", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en esta agresión armada.

A través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector solicitaron el apoyo de los servicios de auxilio, por lo que paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (Summa) se presentaron en el sitio para brindarle los primeros auxilios a Martín 'N'. Una vez estabilizado, los socorristas lo llevaron inmediatamente hacia el Hospital General de Los Mochis, en donde fue atendido por los especialistas.

Por su parte, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome montaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del agresor, aunque los primeros intentos no tuvieron éxito. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al nosocomio y entrevistó a un familiar de la víctima, además de abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui