Menor de edad protagoniza persecución en Hermosillo; le aseguran armas y vehículo de lujo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes, un menor de edad generó una intensa movilización en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, al intentar huir de las autoridades a bordo de un vehículo de lujo. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron detener al presunto, quien entre sus pertenencias tenía armas y equipo táctico, por lo que fue procesado como corresponde.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 19 de agosto de 2025, en inmediaciones de la colonia Eusebio Kino de Hermosillo. Ahí el joven conducía, a exceso de velocidad, un automóvil BMW color azul cuando fue detectado por los elementos de seguridad. Al notar la presencia de las patrullas, el menor emprendió la huida, lo que provocó que se activaran protocolos de seguridad para frenar su escape.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Detienen a menor de edad en Hermosillo; tenía armas. Foto: Facebook

Tras una persecución que se extendió por varias calles, la unidad fue finalmente interceptada y detenida por la PESP. En la revisión correspondiente, las autoridades encontraron al interior del vehículo armamento y equipo táctico. El aseguramiento incluyó:

Un arma larga

Un arma corta

Diversos accesorios de equipo táctico

Todos estos elementos quedaron bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.

El menor de edad, cuya identidad se desconoce, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de determinar su situación legal conforme a lo establecido en la normativa vigente para personas menores de edad. Por otra parte, tanto el armamento como el equipo asegurado quedaron bajo resguardo oficial para las investigaciones correspondientes.

Julio César Chávez Jr., recluido en Hermosillo

En otras noticias en materia de seguridad, el día de ayer, martes 19 de agosto de 2025, se confirmó que el boxeador sinaloense, Julio César Chávez Jr., fue entregado por autoridades estadounidenses al Gobierno de México. Actualmente, el hijo del también boxeador Julio César Chávez se encuentra recluido en un Penal de Máxima Seguridad en la ciudad de Hermosillo. TRIBUNA te comparte más detalles aquí.

