Mexicali: El hallazgo de un cadáver en canal de riego moviliza a autoridades

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Este miércoles 20 de agosto de 2025, alrededor de las 13:00 horas, se denunció la presencia de un cadáver en un canal de riego sobre la carretera Ahumadita y Eucalipto, colonia Zaragoza, segunda sección, ubicada en Mexicali, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades locales recibieron una llamada al número de emergencias 911.

Al parecer, la persona que realizó la denuncia observó lo que parecía un cuerpo humano boca abajo; cuando arribaron los agentes, confirmaron que efectivamente se trataba de un individuo. Cabe destacar que la identidad de la víctima aún no ha sido revelada, pero se presume que no presentaba huellas de violencia. Hasta ahora se desconoce si se trata de un posible asesinato o, por el contrario, de un accidente.

Entre los primeros respondientes estuvieron elementos de la Policía Municipal, personal de Bomberos y, por supuesto, de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes quedaron a cargo de las averiguaciones correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones recién comienzan y, en caso de que surjan avances, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

El cuerpo todavía no ha sido identificado

En otro asunto relacionado, hace unas semanas, con mayor precisión el 9 de agosto, se halló a una mujer sin vida de aproximadamente 35 años en el canal Las Truchas, a la altura del Rancho Rubio, sobre la carretera a La Ahumadita. En aquel momento, el encargado del Servicio Médico Forense detalló que aparentemente no había indicios de que la víctima hubiera sido torturada ni de que presentara heridas por arma de fuego.

El problema principal fue que el cuerpo se encontraba en un grado alto de descomposición, lo que hizo casi imposible analizarlo con mayor profundidad. Como referencia, solo se pudieron utilizar sus tatuajes: uno en el pectoral que decía "Diego", de trazo tipo electro, y una rosa en el hombro derecho. Se desconoce por completo si los familiares ya reclamaron el cuerpo, pero las investigaciones continúan su transcurso.

Fuente: Tribuna