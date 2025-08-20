Mexicali registra quinta muerte por golpe de calor, informa Secretaría de Salud estatal

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- La Secretaría de Salud estatal confirmó el quinto deceso por golpe de calor en Mexicali. Al parecer, la mujer de 52 años llegó en un estado muy delicado al Hospital General de la ciudad, pues presentaba un cuadro severo de deshidratación. Se informó que, aunque intentaron estabilizarla, no tuvieron éxito y finalmente perdió la vida. En TRIBUNA te contaremos cada detalle de este asunto.

Por su parte, esta pérdida humana fue catalogada como un hecho ocasionado por las altas temperaturas en la entidad, ya que actualmente en un solo día se superan los 45 °C. Por lo tanto, la dependencia antes mencionada hace un llamado a extremar precauciones, sobre todo con la población vulnerable. Se recomienda no exponerse a realizar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Otros consejos son mantenerse hidratado, usar sombrilla y protector solar. Además, se asegura que ayuda bastante vestir con ropa ligera y de colores claros. Asimismo, es fundamental evitar consumir bebidas azucaradas y sustituirlas por agua. Cabe destacar que un golpe de calor puede identificarse si se presentan síntomas como ritmo cardiaco acelerado, debilidad, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, mareos y vómitos.

Es el quinto fallecimiento por golpe de calor en Mexicali

Altas temperaturas en Mexicali

De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Baja California, el segundo fallecimiento de la temporada de verano se registró en la capital del estado, específicamente en el Canal Pacífico, donde se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 72 años identificado por sus familiares como Aurelio. El sujeto residía en el Cerro Prieto y no se precisó desde qué hora se encontraba en ese lugar.

Los restos de Aurelio fueron localizados por las autoridades locales al mediodía del sábado 5 de julio de 2025, muy cerca de los ejidos Nuevo León y Michoacán de Ocampo. Precisamente, el primer caso del año fue el de Juan, un joven de 23 años que trabajaba como mecánico. En un principio se creyó que un vehículo le había caído encima, pero posteriormente se corroboró que murió en su domicilio de la colonia Santa Isabel a causa de un golpe de calor.

Fuente: Tribuna