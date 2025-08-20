Muere mando del Ejército tras explosión de mina terrestre en Tepalcatepec, Michoacán

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- La violencia sigue al alza en México, y cobra vidas de diferentes edades y rangos. La tarde de este martes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Michoacán, así como del Gobierno Federal, desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de Tepalcatepec, luego de que se confirmara la explosión de una mina terrestre. Este siniestro cobró la vida de un integrante del Ejército mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el martes 19 de agosto de 2025, en la zona boscosa de la localidad de Los Horcones, perteneciente al municipio de Tepalcatepec. Se detalló que, mientras un sargento del Ejército realizaba labores de reconocimiento y patrullaje en el área, un artefacto explosivo fue detonado. La víctima, identificada como Galileo 'N', resulto gravemente lesionado. No hubo reporte de más víctimas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Muere militar tras detonación de mina terrestre. Foto: Internet / Ilustrativa

De inmediato, los efectivos que acompañaban al militar pidieron apoyo mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. En cuestión de minutos, llegó una ambulancia aérea que trasladó a la víctima hasta el Hospital Militar en Apatzingán, donde ingresó en calidad de grave. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el sargento perdió la vida.

Información extraoficial señaló que el militar, ahora fallecido, se encontraba comisionado a la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, una de las zonas con mayor presencia del crimen organizado. A la fecha de publicación de esta nota, ni autoridades federales ni estatales han emitido una postura oficial sobre el ataque, aunque el hecho se suma a una serie de incidentes similares que han afectado tanto a soldados como a integrantes de la Guardia Nacional en Michoacán.

Cabe recordar que este tipo de agresiones no son aisladas. Apenas a finales de mayo de este mismo año, seis elementos de la Guardia Nacional murieron tras la detonación de otra mina terrestre en una brecha que conecta a Los Reyes, Michoacán, con Santa María del Oro, Jalisco. Se espera que las autoridades correspondientes realicen las pesquisas necesarias para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna