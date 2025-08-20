Rescatan a 54 perros en domicilio de Nogales; acusan que fungía como rastro clandestino

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación por el delito de maltrato animal tras el rescate de 54 perros de diversas razas en un domicilio de la colonia Vistas del Sur, en la ciudad de Nogales. El operativo tuvo lugar ayer 19 de agosto como resultado de una orden de cateo. Vecinos aseguran que los animales eran sacrificados para vender su carne clandestinamente.

La intervención, coordinada por personal especializado de la FGJES, comenzó cerca de las 12:36 horas y finalizó a las 15:30 horas. En el inmueble, ubicado en la calle Vistas del Sur, las autoridades encontraron a los 54 canes en condiciones insalubres, por lo que fueron inmediatamente asegurados para su protección y atención veterinaria. Los animales rescatados quedaron bajo el resguardo del Centro de Protección y Bienestar Animal (CABA).

La investigación tuvo su origen en un reporte ciudadano realizado el día 12 de agosto pasado, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la gran cantidad de perros que se encontraban en el traspatio de la propiedad. En una visita, los agentes confirmaron la presencia de numerosos caninos de diferentes razas y tamaños en el exterior del domicilio.

Durante el cateo del 19 de agosto, en el que participaron elementos de la Fiscalía de Sonora, la Policía Municipal y personal de Bienestar Animal, también se localizaron en el interior de la vivienda diversos indicios que serán analizados como parte de la carpeta de investigación. De manera extraoficial se dice que entre los hallazgos, se reportó un refrigerador que contenía restos que podrían corresponder a caninos.

Asimismo, se aseguró una bandeja con carne y vísceras, las cuales serán sometidas a análisis periciales para determinar su origen. En el sitio se encontró documentación a nombre de un hombre identificado como Arturo P. S., quien presuntamente fue sargento primero de la extinta Policía Federal. Entre los documentos localizados se incluye una credencial oficial y una solicitud de empleo.

El inmueble fue asegurado por la Fiscalía de Sonora

La FGJES informó que todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes, establecer la identidad y el grado de responsabilidad de la persona involucrada. La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección integral de los animales y aseguró que se informará sobre los avances de la investigación conforme los tiempos procesales lo permitan.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora