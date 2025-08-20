Riña terminó en tragedia: Dictan 40 años de prisión a hombre por asesinato en Edomex

Comparta este artículo

Chimalhuacán, Estado de México.- Un hombre llamado Cristian García Ramírez fue sentenciado a 40 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado, según informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La condena responde a hechos ocurridos en el municipio de Chimalhuacán. Las indagatorias de la Fiscalía permitieron reconstruir los sucesos del 13 de junio de 2020.

Ese día, la víctima se encontraba en la calle El Molino, dentro de la Unidad Habitacional del mismo nombre, consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otra persona. Al lugar llegó Cristian García Ramírez, quien inició una discusión con la víctima. De acuerdo con la carpeta de investigación, el altercado verbal escaló a una agresión física por parte del acusado, quien le ocasionó graves lesiones a la víctima antes de abandonar el sitio.

Pese a que la persona herida fue trasladada de inmediato a un hospital en el municipio de Texcoco para recibir atención médica, perdió la vida. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes, logrando identificar a Cristian García Ramírez como el probable responsable. Una vez girada la orden de aprehensión, fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Tras el desahogo del proceso legal, un juez del Poder Judicial del Estado de México dictó la condena de 40 años de cárcel contra Cristian García Ramírez. Además de dicha pena, el sentenciado deberá cubrir el pago de una multa de 60 mil 816 pesos y la cantidad de 190 mil 267 pesos por concepto de reparación del daño material. Adicionalmente, sus derechos civiles y políticos han quedado suspendidos como parte de la condena.

Fuente: Tribuna y FGJEM