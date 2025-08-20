Se enfrentan a balazos sicarios y autoridades en Jalisco; hay un herido y seis detenidos

Comparta este artículo

El Salto, Jalisco.- Un operativo de seguridad en el municipio de El Salto, Jalisco, culminó con la detención de seis individuos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, después de que protagonizaran un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El hecho, que no dejó personal militar lesionado, resultó también en el aseguramiento de armamento y un vehículo.

Todo sucedió en la carretera a El Verde, cuando personal militar que realizaba labores de patrullaje se encontró con los ocupantes de una camioneta tipo SUV, modelo Honda CRV. Según los reportes, los civiles armados, al percatarse de la presencia castrense y recibir la orden de detenerse, abrieron fuego de manera directa contra ellos. Los elementos del Ejército Mexicano repelieron la agresión y solicitaron apoyo de otras autoridades.

Esto activó una respuesta de la Policía Municipal de El Salto. Durante el intercambio de disparos, los agresores abandonaron el vehículo, que posteriormente se confirmó contaba con reporte de robo, y emprendieron la huida a pie a través de varios lotes baldíos de la zona. La persecución derivó en una situación particular, ya que la ruta de escape de los sospechosos los condujo hacia la parte trasera de la Comisaría municipal.

Esta circunstancia facilitó su localización y captura por parte de los oficiales que ya participaban en el operativo de búsqueda. La acción de las fuerzas de seguridad permitió la aprehensión de la totalidad de los seis implicados. Como resultado de la balacera, uno de los detenidos resultó con una herida de proyectil de arma de fuego, aunque se informó que su estado de salud es estable y no corre peligro. Por parte de las autoridades no se registraron bajas ni lesionados.

En el lugar de los hechos se aseguraron cuatro armas cortas, las cuales, junto con el vehículo recuperado y los seis implicados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica. La zona registró una considerable movilización de corporaciones, incluyendo a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes acudieron para resguardar el perímetro.

Fuente: Tribuna