Se ocultaba en Sonora: Arrestan a sujeto buscado en Estados Unidos por tráfico de armas

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un hombre llamado Ramón Guillermo 'N', de 28 años de edad, quien contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de tráfico de armas, fue localizado y capturado en San Luis Río Colorado, informó este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El operativo se efectuó el 18 de agosto pasado luego de un intercambio de información entre ambos países.

Esto permitió ubicar al prófugo y concretar su detención en territorio mexicano. La orden de arresto de Ramón Guillermo 'N', originario de Yuma, Arizona, que motivó su aseguramiento fue emitida el 2 de mayo de 2025 en esa ciudad. Su captura estuvo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

El sujeto fue entregado formalmente en la garita internacional al Instituto Nacional de Migración (INM), quien a su vez lo puso a disposición de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de US Marshals para la continuación de su proceso legal en Estados Unidos. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "reafirma su compromiso con la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia".

Cabe recordar que el pasado sábado 16 de agosto, la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de un ciudadano estadounidense, identificado como Gilberto 'N', de 32 años. El hombre, quien es originario de Arizona, fue localizado por autoridades sonorenses en el municipio de San Luis Río Colorado y posteriormente fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para su posterior deportación.

El señalado era buscado por las autoridades de Estados Unidos, por el delito de asalto con arma de fuego, y contaba con una orden de aprehensión librada en la ciudad de Sidney, perteneciente al condado de Cheyenne, Nebraska. La captura fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes cumplieron con la entrega en la Garita Internacional de San Luis, Arizona.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora