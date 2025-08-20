Silvano Aureoles falta a audiencia; FGR va contra él por peculado y asociación delictuosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana de miércoles 20 de agosto de 2025, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, debían presentarse a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México; pese a ello, excepto por sus abogados, ninguno acudió a la cita a pesar de conocer la situación.

Desde hace un tiempo, la Fiscalía mantiene bajo vigilancia constante a Aureoles Conejo y a siete de sus excolaboradores. Se les acusa de delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, ya que se presume que participaron en el desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.

De acuerdo con información de El Universal, este miércoles los involucrados serían imputados; aun así, al lugar solo llegaron el abogado del exmandatario, Ángel Echegaray, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como miembros de la Contraloría y Fiscalía de Michoacán.

Juan Bernardo Corona Martínez

Por su parte, la jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó a Echegaray el motivo por el cual su cliente no asistió a la audiencia, a lo que respondió que desconocía la razón. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre la situación; en caso de surgir más información, te la informaremos a través de TRIBUNA.

Es necesario aclarar que ahora Sánchez Nava deberá notificar la situación procesal y las medidas legales que correspondan. La situación se complica porque, en el pasado, Silvano Aureoles obtuvo una suspensión provisional que le permitía evitar futuras órdenes de aprehensión, mientras que Corona Martínez consiguió una suspensión de amparo que, claramente, ahora podría no ser válida.

