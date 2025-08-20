Sujeto ataca a su propia hermana con machete en Navojoa; su cuñado impidió una tragedia

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un hombre identificado como José Mario 'N', de 22 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su hermana, Juliana Lizeth 'N', de 25 años, en Navojoa. Un juez le dictó prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, durante la primera audiencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Las evidencias expuestas por el Ministerio Público establecen que, el 3 de agosto de 2024, en un domicilio de la colonia Girasoles, en Navojoa, el acusado agredió física, verbal y psicológicamente a la víctima, utilizando la fuerza para someterla.

En un momento de la agresión, intentó atacarla con un machete, golpeándola en la frente con el lomo del arma; la intervención del esposo de la afectada evitó que el ataque escalara, sin que cesaran las amenazas del agresor contra la víctima y su familia. Ese mismo día, horas más tarde, José Mario 'N' volvió a presentarse en el misma casa, donde profirió insultos y amenazas de nueva cuenta en contra de Juliana Lizeth 'N', generando un daño emocional adicional.

En otro caso de violencia familiar en Navojoa, un hombre identificado como José 'N', de 29 años de edad fue capturado y vinculado a proceso penal quedó, por su presunta responsabilidad en este delito cometido contra su madre. Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos ocurridos los días 30 de junio y 1 de julio de 2025, en el domicilio familiar ubicado en la colonia Nueva Generación, de Navojoa.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, en ambas fechas, el acusado ejerció actos de poder con intención de agredir verbal y psicoemocionalmente a la víctima, profiriendo amenazas explícitas de muerte y agresión física, lo cual generó un entorno de violencia reiterada e intimidación en el ámbito doméstico. Por este hecho, el sujeto fue denunciado ante el Ministerio Público y capturado poco después.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora