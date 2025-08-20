Tenía solo 17 años: Identifican a joven asesinado en la colonia Sóstenes Valenzuela de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia ha recrudecido en Ciudad Obregón durante el mes de agosto, pues en tan solo 20 días ya se registran 39 asesinatos, según el registro de datos periodísticos. Prueba de esto es el asesinato que tuvo lugar este martes 19 de agosto por la noche en la colonia Sóstenes Valenzuela, donde un joven fue asesinado; este ya ha sido identificado, aquí te contamos los detalles.

Los hechos sucedieron poco después de las 19:30 horas en la colonia Sóstenes Valenzuela, también conocida como '410', entre las calles Guadalajara y Toluca y Morelia. Cabe señalar que este sector ya ha sido escenario de otros hechos violentos, que de igual forma han conmocionado a la sociedad.

La víctima fue identificada como un joven de 17 años. Era de complexión delgada, vestía de playera roja, pantalón azul de mezclilla y calzaba tenis de color blanco. De acuerdo con testigos oculares de los hechos, el menor de edad se encontraba en un domicilio y hasta el lugar llegaron varios sujetos armados que agredieron al joven a tiros hasta causarle la muerte.

Tras haberse reportado los hechos a las autoridades a través del 911, las autoridades procedieron conforme a ley. Primero llegó al sitio la Cruz Roja para certificar que el joven no tenía signos vitales y posteriormente llegó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Sobre los presuntos homicidas, no se han dado a conocer más datos o líneas de investigación; solo se sabe que, después de cometer los hechos, huyeron a fuerza de carrera. Serán las autoridades correspondientes las encargadas de informar sobre avances de este suceso violento y lo que arrojan las investigaciones.

Preocupa la violencia contra jóvenes

En días pasados se han registrado otros hechos violentos donde se ha cobrado la vida de menores de edad, de jóvenes entre 16 y 17 años, exponiendo que cada vez más este grupo poblacional es víctima del crimen organizado.

Por lo que la sociedad en general ha externado su preocupación por los hechos violentos y la implicación de menores de edad. Hasta el momento, se han registrado 39 asesinatos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, esto en el mes de agosto de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui