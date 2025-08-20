Vecinos en Puebla golpean a presunto acosador; habría mostrado su parte íntima a niños

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Vecinos del fraccionamiento San Patricio 2, ubicado la capital de Puebla, se unieron para retener y golpear a un hombre acusado de ser un presunto acosador sexual. Medios locales informaron que el sujeto en cuestión se encontraba en un parque del sector, cuando un padre de familia se percató que este comenzó a presentar un comportamiento indigno en frente de los niños y niñas presentes en el lugar.

Según información proporcionada por Excélsior, el hecho ocurrió la noche del martes 19 de agosto de 2025, en la demarcación ya mencionada. De acuerdo con los testimonios de los residentes, el hombre comenzó a tocarse y, poco después, bajó sus pantalones para exhibir su zona íntima ante los menores. La escena causó repulsión e indignación entre los adultos, quienes se organizaron para capturar y golpear al individuo hasta dejarle la cara cubierta de sangre.

Un grupo de personas se organizó rápidamente para someter al presunto acosador, quien fue golpeado hasta quedar ensangrentado. Durante la agresión, el hombre alegó que 'todo era un malentendido', pero los vecinos rechazaron su versión, señalando que no tenía una explicación coherente para justificar su presencia en el área de juegos", explicó el medio anteriormente citado.

En un momento, los vecinos solicitaron a la administración del fraccionamiento llamar al 911 o, bien, buscar ayuda de la policía que se encuentra en el sector. No obstante, los empleados alegaron que no había guardias de vigilancia en ese turno debido a falta de pago de cuotas por parte de los residentes, además de advertir sobre los problemas legales derivados de las agresiones en contra del supuesto infractor.

Finalmente, el sospechoso huyó del lugar, aunque no hay una versión clara con respecto a una posible detención. Se especula que el hombre fue entregado a las autoridades competentes, no obstante, se desconoce si ya existe una denuncia formal ante el Ministerio Público. Trascendió También que la administración convocó a una reunión vecinal para discutir medidas de seguridad y reforzar el reglamento interno del fraccionamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui