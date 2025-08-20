Veracruz: Capturan a quinto probable responsable del asesinato de Irma Hernández Cruz

Comparta este artículo

Tuxpan, Veracruz.- Capturan al quinto presunto implicado en el secuestro de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de quien se perdió el rastro en el municipio de Álamo Temapache y cuyo cadáver fue localizado el pasado 25 de julio. Según información emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), el hombre fue identificado como José Ramón y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

"FGE cumplimenta orden de aprehensión y logra prisión preventiva contra quinto probable responsable de secuestro agravado de Irma Hernández Cruz", señala un fragmento del comunicado difundido por la dependencia en su perfil de X (antes Twitter). "Ante los hechos, la Fiscalía Regional de Tuxpan realizó la imputación correspondiente en contra de José Ramón por el delito mencionado. Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 116/2025".

De igual manera, se presume que el señalado está vinculado con el grupo armado Fuerzas Especiales Grupo Sombra, mismo que mantiene lazos con la Mafia Veracruzana. Además, como te informamos en TRIBUNA, ya hay otras cuatro personas detenidas por el caso de la también taxista Irma Hernández Cruz. Se reitera que los acusados son Víctor Manuel, Jeana Paola, Octavio y José Eduardo.

José Ramón

"Cabe reiterar que hay otras cuatro personas detenidas por este caso, quienes se encuentran vinculadas a proceso con prisión preventiva oficiosa por el mismo delito de secuestro agravado", finalizó la Fiscalía. De hecho, desde el 11 de agosto de 2025 quedó confirmado que la mujer falleció a consecuencia de diversas torturas, pese a que en un inicio se decía que todo se debía a un infarto.

Por otra parte, el lugar donde presuntamente fue asesinada Hernández Cruz corresponde a una fosa clandestina ubicada dentro del rancho Santa Rosalía, donde al parecer se localizaron entre cuatro y seis cuerpos enterrados de manera ilegal y en avanzado estado de descomposición. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los cadáveres aún no han podido ser identificados, pero en nuestro medio te mantendremos al tanto de cada novedad.

Fuente: Tribuna